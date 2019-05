Caos Genoa | i tifosi contro la societa | “Devono abbandonare i nostri colori”

Caos Genoa - giusto continuare con Prandelli : i 5 motivi della conferma - dalla corsa salvezza alle alternative : E’ una situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dall’ennesima sconfitta in campionato, ko casalingo contro il Torino che ha aumentato il malumore del presidente Preziosi. La salvezza non è stata ancora raggiunta, adesso il fondamentale scontro contro la Spal, il Genoa dovrà conquistare un risultato positivo per avvicinarsi all’obiettivo. Nel frattempo le ultime ore sono state caldissime, in ...

Ex Genoa crea il Caos : ubriaco all’allenamento scatena una rissa [NOME e DETTAGLI] : Un nuovo clamoroso episodio che riguarda l’ex calciatore del Genoa Ricardo Centurion. Negli ultimi mesi tante situazioni spiacevoli: un incidente d’auto, una lita all’uscita dalla discoteca, più la ‘passione’ per l’alcol. Adesso un nuovo colpo di testa, come riporta la rosea. L’ultima bravata potrebbe costare l’addio al Racing con possibile destinazioni in Turchia o Cina. Nel dettaglio ...