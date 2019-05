Star Wars | addio a Chewbacca | è morto l’attore Peter Mayhew

Morto Peter Mayhew - il primo Chewbacca di « Star Wars» : Lutto nel mondo del cinema e in tutta la galassia: è Morto Peter Mayhew . L’attore, storico interprete del wookie Chewbacca nella saga di Star Wars, si è spento a 74 anni. La morte è avvenuta martedì 30 aprile nella sua casa in Texas, ma la famiglia ha preferito dare la notizia oggi, alla vigilia dello Star Wars Day. https://twitter.com/TheWookieeRoars/status/1124077256240967681Per tutti Peter Mayhew è entrato nel ...

