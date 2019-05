Nuovo limite di velocità su via Tuscolana | 50 km h

Champions - ten Hag : "L'Ajax tra i giganti - superiamo un Nuovo limite" : Il disincanto dell'Ajax va oltre la tattica: è diffuso in una vigilia senza tensioni, in una rifinitura aperta che si ribella alla moda degli italici allenamenti blindati. Non basta per sciogliere il ...

“Bring back the 90’s” – Presentato il Nuovo pacchetto di AW Lab : uno special make Up di Fila e Puma e la nuova limited MTV [GALLERY] : Aw Lab presenta “Bring back the 90’s”, le nuove sneaker esclusive Uomo di Fila e Puma la nuova limited MTV AW LAB presenta le sue due ultime esclusive Uomo, create in collaborazione con Fila e Puma, e attesi best seller della spring summer 2019. Gli special make up delle Fila 94 e delle RS-X di Puma, due modelli di assoluto hype, si ispirano ai colori degli Anni ’90, con combinazioni che richiamano l’heritage di quel ...