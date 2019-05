Valve Index | Data d’uscita | prezzo e specifiche tecniche

Il visore VR Valve Index ha prezzo e data di uscita ufficiali - ma niente Half-Life : Dopo essersi mostrato per la prima volta al grande pubblico, Valve Index definisce finalmente i suoi confini. A seguito della presentazione ufficiale, il colosso di Bellevue ha infatti svelato data di uscita e prezzo per il suo visore dedicato alla realtà virtuale. Chiamato inevitabilmente a scontrarsi con Oculus Rift di Facebook e con PlayStation VR targato Sony. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari è quella del 28 ...

Valve Index ha una data di uscita e delle prime informazioni sui requisiti di sistema : Solo un paio di giorni fa vi abbiamo parlato per la prima volta di Valve Index, il nuovo visore per la realtà virtuale di Valve che è spuntato brevemente sulle pagine di Steam. Oggi torniamo sull'argomento proprio perché l'headset si è reso protagonista di un nuovo leak decisamente più succoso dato che indicherebbe informazioni molto importanti come la data di uscita e i requisiti necessari per utilizzarlo.Come riportato da The Verge, la pagina ...

Valve Index è il visore VR di Valve? In mostra su Steam per la prima volta : Valve a quanto pare ha svelato il suo visore per la realtà virtuale, Valve Index.Ebbene, come riporta VG247, non sappiamo ancora nulla riguardo questo progetto, se non che durante la notte è stata aggiunta una pagina Steam riguardante l'headset, denominato appunto Valve Index.Abbiamo dunque solamente un'immagine del visore, assieme allo slogan "Rinnova la tua esperienza", mentre per quanto riguarda annuncio o lancio, è indicato solamente il ...