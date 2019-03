Ultimo gesto d' amore | campionessa di canoa in coma da mesi | partorisce e muore

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Partorire il suo bimbo è stato l'd'di Catarina Sequeira,didecretata morta cerebralmente dallo scorso 26 dicembre, in Portogallo. La 26enne è riuscita a portare avanti la gravidanza e a dare la luce il proprio figlio. Sportiva di fama internazionale, la ragazza era rimasta vittima di un grave attacco di asma mentre era incinta, alla 19esima settimana di gestazione, e si trovava in casa. I medici hanno optato per unfarmacologico per cercare di salvare il bimbo che portava in grembo. Lo riporta il Corriere della Sera.Il piccolo Salvatore, nato da qualche giorno fa alla 32esima settimana, pesa 1,7 chilogrammi. Per le prossime tre settimane rimarrà in cura presso il reparto dell'unita' di neonatologia dell'ospedale portoghese. Per la mamma non c'è stato nulla da fare: è deceduta poche ore dopo il parto cesareo, ...

