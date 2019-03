Formigoni resta in carcere : respinte richieste dei legali : Formigoni resta in carcere : la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata dai suoi legali Segui su affaritaliani.it

Formigoni resta in carcere : Corte Appello "no domiciliari"/ Pg "Bollate hotel lusso" : Roberto Formigoni resta in carcere: per Corte d'Appello arresto è legittimo, 'niente domiciliari'. Ex Governatore 'umiliato' da Pg 'Bollate hotel 5 stelle'