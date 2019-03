Piazza Affari | vendite diffuse su Banco BPM

Piazza Affari : netto calo registrato da Unicredit : Aggressivo ribasso per l' istituto di credito , che passa di mano in perdita del 2,22%. L'andamento di Unicredit nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Piazza Affari : perdite consistenti per Anima Holding : Pressione sul principale asset manager indipendente in Italia , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,70%. Il trend di Anima Holding mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : seduta difficile per Banca Popolare di Sondrio : Si muove in profondo rosso l' istituto di credito lombardo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,44% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

A Piazza Affari corre Datalogic : Rialzo per Datalogic , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,11%. Lo scenario su base settimanale di Datalogic rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Piazza Affari : in calo Technogym : Composto ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , in flessione dell'1,89% sui valori precedenti. Il movimento di Technogym , nella settimana, segue nel bene e ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Bayer : Ribasso composto e controllato per Bayer , che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Bayer è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Go Internet : Affonda sul mercato Go Internet , che soffre con un calo del 3,37%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Go ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa - 28 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil Usa del quarto trimestre 2018

Dividendi 2019 azioni PiazzaAffari - via libera Inwit alla cedola : Via libera, inoltre, pure alla politica della società in materia di remunerazione , ed alla distribuzione della cedola 2019 a valere sull'esercizio 2018. Dividendo Inwit in pagamento il 17 aprile del ...

Piazza Affari positiva - bancari accelerano con rumors BCE. FTSE MIB +0 - 60% : Un'integrazione tra FCA e l'alleanza franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi creerebbe il più grande produttore di auto al mondo, quasi 15 milioni di unità/anno,. La scorsa settimana il titolo FCA ...

Piazza Affari : rally per Salini Impregilo : Grande giornata per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,34%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Falck Renewables : Seduta decisamente positiva per la società attiva nella green economy , che tratta in rialzo del 2,25%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Piazza Affari : su di giri Fincantieri : Rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,67%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari : exploit di Fiera Milano : Ottima performance per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia in rialzo del 2,30%. A livello comparativo su base ...