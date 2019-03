Terremoti e vulcani | due studi dell' Ingv

Super-Terremoti ed eruzioni vulcaniche : queste sarebbero le vere cause dell’estinzione dei dinosauri : Si è sempre parlato dell’impatto di un asteroide in merito all’estinzione dei dinosauri. Ma non fu solo quello. Ben 66 milioni di anni fa a contribuire alla loro scomparsa entro in gioco anche un’intensa attività vulcanica nella zona dei Trappi del Deccan in India. Su questa teoria concordano due diversi studi pubblicati sulla rivista Science. Da molto tempo, ormai, il dibattito in merito è aperto per comprendere se la ...