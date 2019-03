Inter | prove di disgelo tra Icardi e Perisic in allenamento

Anticipazioni Uomini e donne : la Cavaglià rimprovera Giulio e si Interessa a Flavio : I troni della seconda parte della stagione di Uomini e donne cominciano a entrare nel vivo, anche se Maria De Filippi continua a chiamare in causa i protagonisti di inizio anno, che con le loro scelte hanno emozionato il pubblico da casa. A conferma di come gli ex tronisti facciano da traino al Trono Classico, nella registrazione del 25 marzo sono stati chiamati in qualità di ospiti Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Nonostante il rifiuto di ...

Inter - Marotta incontra l'entourage di Icardi : prove di distensione : MILANO - Icardi e l'Inter non sembrano più così lontani. L'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha inncontrato l'entourage dell'argentino, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti . La situazione, secondo ...

Inter-Icardi - prove di disgelo : rientro più vicino : prove di disgelo in casa Inter. L’incontro di ieri tra Mauro Icardi e l’ad Beppe Marotta, alla presenza anche della moglie-agente Wanda Nara e dell’avvocato Paolo Nicoletti, potrebbe aver rappresentato un primo passo verso il ritorno in squadra dell’ormai ex capitano nerazzurro. L’argentino infatti potrebbe addirittura ritornare ad allenarsi con i compagni domani, verso la […] L'articolo Inter-Icardi, prove di ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Valtteri Bottas : “Non possiamo mettere da parte tutti gli Interrogativi tipici delle prove” : La Mercedes non ha avuto problemi nel penultimo dei quattro giorni della seconda serie di Test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: il finlandese Valtteri Bottas, si è concesso a lungo ai microfoni di motorsport.com, che in una delle ultime occasioni prima dell’esordio Mondiale. Il finlandese ha dichiarato: “La macchina va meglio, anche se non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove. Ma posso ...

Tajani incontra capo 007 Usa : prove di Interferenze nelle elezioni europee : Martedì, appena arrivato nella capitale degli Stati Uniti, Tajani aveva detto ai giornalisti italiani che la Commissaria Mariya Gabriel, portafoglio Economia e società digitali, sta lavorando da mesi ...

Antartide : una spedizione per calibrare i sensori dei satelliti e Interpretare i dati provenienti dai telerilevamenti : Per studiare i ghiacci dell’Antartide, con le sue regioni immense e inospitali, uno degli strumenti più efficaci utilizzati dagli scienziati è il telerilevamento satellitare. E’ necessario però calibrare i sensori dei satelliti e analizzare in modo più preciso i dati provenienti dai telerilevamenti satellitari: per questo è nato un progetto di ricerca, finanziato dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e coordinato dal professor Alberto ...

Inter-Rakitic prove d'intesa - ma adesso bisogna convincere il Barcellona : Tra Ivan Rakitic e l'Inter sta scoppiando un'attrazione fatale, anche se per consumarla sarà necessaria una lunga trattativa . La voglia di cambiare c'è, dalla cerchia di conoscenti del centrocampista ...

Napoli - de Magistris vuole l’autonomia della città : “Referendum entro fine 2019. Poi proveremo con l’Intero Mezzogiorno” : Luigi de Magistris vuole la “totale autonomia” di Napoli e annuncia un referendum entro l’anno: “Per i politici antimeridionali, la pacchia è finita”, dice. “Avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze”, spiega il sindaco della città partenopea. La mossa – una sorta di risposta all’intesa sull’autonomia differenziata in ...

Baglioni a Sanremo - conflitto di Interessi? Nuove prove da Striscia la notizia : Striscia la notizia contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 Striscia la notizia continua ad indagare sul lavoro di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. Nella puntata in onda martedì 29 gennaio, Pinucco porta a galla altre strane coincidenze. L’inviato rivela che anche i cantanti confermati, che prenderanno parte al Festival come ospiti, ruotano intorno […] L'articolo Baglioni a Sanremo, conflitto di interessi? Nuove prove ...