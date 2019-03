27 marzo - Lucio incontra Lucio per la regia di Sebastiano Somma al Teatro del Fuoco di

““Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 24 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Lucioano Ligabue - Alessandro Siani - Jury Chechi. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo ““Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 24 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Lucioano Ligabue, Alessandro ...

Il 4 marzo 1943 nasceva Lucio Dalla : oggi avrebbe compiuto 76 anni : Il 4 marzo 1943 nasceva un grande e indimenticabile artista: Lucio Dalla, il quale proprio oggi avrebbe compiuto 76 anni. Il cantante bolognese ha avuto un ruolo rilevante nella musica italiana degli ultimi cinquant'anni. La sua carriera inizia negli anni Sessanta quando viene notato da parte di Gino Paoli, ma è all'inizio degli anni Settanta che inizia ad avere successo....Continua a leggere

Lucio Dalla morto il 1 marzo di 7 anni fa : il ricordo del cantautore in tutta Italia : Lucio Dalla ci lasciava sette anni fa. Il 1 marzo del 2012 il cantautore se ne andava improvvisamente, a causa di un infarto fulminante che lo colpì in un albergo di Montreaux, cittadina svizzera ...

2-3-4 marzo con Lucio - Bologna ricorda Dalla per tre giorni - e sfora anche nel lunedì - : In ricordo di un grande della muscia come Lucio Dalla. Dal 2 al 4 marzo, a Bologna, si svolge 'Così mi distraggo un po'. Tre giorni con Lucio' il programma dedicato alle celebrazioni per il compleanno ...

Un concerto per Lucio Dalla a Bologna il 4 marzo con Ron - Francesco Gabbani - Marco Masini e tanti altri : Arriva un concerto per Lucio Dalla a Bologna in occasione di quello che sarebbe stato il suo 76° compleanno. La location scelta non poteva che essere quella della sua amata città. L'occasione è quella giusta per celebrare i 40 anni dall'album che porta il suo nome e nel quale si contano alcuni dei suoi maggiori successi, a cominciare da Anna e Marco per continuare con L'anno che verrà e Cosa sarà. Lo spettacolo è in programma a pochi giorni ...

Bologna. Così mi distraggo un po’. Tre giorni con Lucio dal 2 al 4 marzo : Domani, venerdì 15 febbraio, alle ore 11, nella Rotonda Gluck del Teatro Comunale di Bologna, si svolgerà la conferenza stampa