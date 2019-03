' Per un milione' dei Boomdabash è certificato disco di platino

Boomdabash : dopo Sanremo il disco d’oro con il brano “Per un milione” : L’esplosivo successo dei Boomdabash non intende fermarsi e Il brano “Per un milione” è certificato oggi disco di platino dalla FIMI/GFK per aver superato oltre 50.000 copie vendute. Il brano continua a impazzare su Spotify con oltre 22 milioni di stream, mentre il videoclip del brano su Vevo ha già superato oltre 22 milioni di views.. La hit della band salentina continua inoltre ad essere tra i singoli più trasmessi dalle emittenti radiofoniche ...

Torneo NCAA - resta solo un pronostico 'Perfetto'. In palio un milione di dollari : Siamo in piena ' March Madness ' ma ne resta solo uno! No: non parliamo del numero di incontri necessari per decretare la regina NCAA bensì del famosissimo ' Perfect Bracket '. Si deve ancora ...

Un milione in piazza a Londra contro la Brexit - la protesta Per rimanere nell'Ue : Avanti in marcia per tornare indietro. Il popolo pro Remain rilancia in massa, nel cuore di Londra, la sua sfida a una Brexit sempre pi nebulosa con l'obiettivo di sempre: un secondo referendum, un ...

Brexit nel caos : un milione in piazza Per il nuovo referendum : Folla da recordo alla People march’s vote, l’iniziativa per una nuova consultazione sul divorzio fra Londra e la Ue. In settimana una petizione online per il ritiro dell’articolo 50 aveva raccolto oltre quattro milioni di adesioni. La situazione è piombata nel caso: May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile....

Brexit - a Londra un milione di Persone in piazza Per dire no all’uscita dall’Ue : La richiesta della marea di persone è di organizzare un nuovo referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea o addirittura di cancellare l'iter che ha innescato il processo della Brexit a seguito del referendum. "Una parte della Gran Bretagna non ha paura di dire abbiamo cambiato idea", hanno spiegato gli organizzatori.Continua a leggere

Londra. Un milione in piazza Per rimanere nell’Unione Europea : rimanere nell’Unione Europea. Torna ad infiammarsi quella metà di inglesi favorevoli alla permanenza nella Ue. La Brexit vacilla e la

Londra. No alla Brexit : un milione di Persone in piazza a manifestare : Centinaia di migliaia di persone, tra cui il sindaco della città, chiedono al governo britannico di organizzare un nuovo referendum . C'è una parte della Gran Bretagna che non ha paura di dire «...

Brexit - un milione in piazza a Londra Per chiedere il secondo referendum : Il popolo che contesta la Brexit scende in strada a Londra. Sono più di un milione le persone scese in piazza a Londra nel grande corteo anti Brexit di oggi per invocare un secondo referendum....

L’Isola delle Femmine in vendita Per 1 milione di euro : Vendesi l’Isola delle Femmine. Con la modica cifra di 1 milione di euro questo paradiso nel Mar di Sicilia può

Brexit - pro-Remain in piazza a Londra Per chiedere secondo referendum : siamo un milione : Centinaia di migliaia di persone in marcia a Londra per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Fra uno sventolio di bandiere europee, un immenso serpentone di folla è partito da Hyde Park diretto verso Westminster, attraverso Piccadilly. Foto aeree mostrano una quantità enorme di folla: «siamo un milione» annunciano gli organizzatori, erano s...

Brexit : la grande marcia a Londra Per chiedere un secondo referendum : «Siamo 1 milione» : Uri Geller , l'illusionista che piega cucchiai e forchette con la forza del pensiero, ha scritto alla premier Theresa May che proverà a fermare la Brexit con la telepatia: «Mi creda - ha avvertito - ...

Brexit nel caos - a Londra oltre un milione di Persone in marcia Per un nuovo referendum : Centinaia di migliaia di manifestanti invadono con la People march’s vote, l’iniziativa per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Il divorzio dalla Ue si fa sempre più ingarbugliato: ora May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile. Raccolti 4,2 milioni di firme per chiedere il ritiro dell’articolo 50...

Mafia - confiscati beni Per un milione e mezzo di euro agli eredi di Totò Riina : Decreto di confisca nei confronti di Antonina Bagarella, Giuseppe Salvatore Riina, Maria Concetta Riina, Lucia Riina e...