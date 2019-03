ARROW - Recensione 7x17 Inheritance

lostinaflashforward

(Di martedì 26 marzo 2019) Buonasera tesori miei, come state? Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo episodio e non me lo aspettavo proprio.Sono stata parecchio critica nei confronti dello show ultimamente (anche se questo non mi ha impedito di piangere davanti al video di Stephen che annunciava la chiusura della serie con l'ottava stagione), ma con questo episodio gli scrittori hanno riacquistato un po' della mia simpatia e della mia fiducia.Mi spiego meglio: finora ho trovato questa stagione troppo slegata al suo interno. Oliver in prigione che lotta per sopravvivere, Felicity che cade in una spirale negativa che la porta quasi a uccidere Diaz, René che va alla caccia di una nuova missione a cui unirsi come Wild Dog, Diggle che cerca il suo posto nell'ARGUS, Dinah che non riesce a decidere se fare la poliziotta o la vigilante, Curtis che obiettivamente non fa quasi nulla, Diaz che continua ...

