A raccontare comincia tu | anche Maria De Filippi ospite di Raffaella Carrà

Palinsesti Rai primavera : tra le novità 'A raccontare comincia tu' con Raffaella Carrà : Sono finalmente usciti i nuovi Palinsesti televisivi primaverili per la Rai. Tante novità, conferme e graditi ritorni. Ma andiamo passo per passo a scoprire tutto ciò che vedremo dal 31 marzo al 1° giugno 2019 su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Tutti gli show e le fiction in arrivo su Rai 1 Partiamo dalla prima rete Rai per eccellenza, Rai 1. Al venerdì è già in onda la nuova edizione de "La Corrida" con Carlo Conti, che andrà avanti fino al 17 ...

A raccontare comincia Tu : Raffaella Carrà debutta su Rai3 con Fiorello : Raffaella Carrà Attesi ritorni. Fiorello, che da anni alla televisione si concede con il contagocce, ha deciso di rimetterci piede in occasione di un altro rientro di spicco in Rai (in veste di conduttrice), quello di Raffaella Carrà. Quest’ultima è pronta a tornare in tv con A Raccontare Comincia Tu (nuovo titolo de La Mia Casa è la Tua), trasmissione incentrata su interviste a grandi personaggi dello spettacolo direttamente dalla loro casa e ...