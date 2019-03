Ronaldo propone alla Juve l’acquisto di Varane

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Cristianoavrebbe chiesto ai dirigenti delladi acquistare Raphael, difensore centrale del Real Madrid e della Nazionale francese campione del mondo l’anno scorso in Russia. Secondo il quotidiano, CR7 avrebbe accolto il desiderio dell’ex compagno di squadra di lasciare la ‘Casa blanca’ l’estate prossima. Tuttavia, per assicurarsi il giocatore, servirebbe una somma piuttosto consistente per le quotazioni abituali di un difensore e non inferiore ai 90 milioni (ha una clausola di 500 milioni). Il suo possibile arrivo a Torino sarebbe subordinato all’esito della trattativa per l’acquisizione del cartellino dell’olandese dell’Ajax, Matthijs De Ligt, classe 1999, sul quale pero’ ci sono vari club, fra cui il Barcellona.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Sciortimax : ...e non hanno tenuto conto che il gesto di Ronaldo non era riferito all’atletico o ai suoi tifosi, ma a chi propon… - TanteRisate : RT @Labbufala: La Juve propone uno scambio #Ronaldo - #Sturaro più conguaglio. #GenoaJuve - PatriziaAlessa2 : RT @Labbufala: La Juve propone uno scambio #Ronaldo - #Sturaro più conguaglio. #GenoaJuve -