Five Nights at Freddy's VR : Help Wanted arriverà su PlayStation VR in primavera : Alla diretta State of Play di PlayStation tenutasi questa sera, tra i diversi annunci abbiamo avuto anche quello di Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted, altro titolo votato alla realtà virtuale per la gioia dei possessori del visore Sony.Il gioco offrirà vecchi e nuovi livelli ridisegnati ad hoc per interfacciarsi al meglio con la realtà virtuale. Il gioco giungerà dunque su PlayStation 4 questa primavera, in una data ancora da specificarsi. ...