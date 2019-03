Autobus incendiato a Milano, gip: Sy deve restare in carcere (Di sabato 23 marzo 2019) Autobus incendiato a Milano, gip: Sy deve restare in carcere



Convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare per l'autista che tre giorni fa ha sequestrato un bus con 51 bambini e ha dato fuoco al mezzo







Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 23 marzo 2019), gip: SyinConvalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare per l'autista che tre giorni fa ha sequestrato un bus con 51 bambini e ha dato fuoco al mezzoProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

LucaBizzarri : “Livia allora dì quello che ti pare ma mi raccomando...” E invece... NON HANNO UN AMICO Episodio: “Perdere voti a m… - Antonietta_95 : RT @SkyTG24: Autobus incendiato a Milano, gip: Sy deve restare in carcere - SkyTG24 : Autobus incendiato a Milano, gip: Sy deve restare in carcere -