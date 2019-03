Milan : 2-0 nel test contro Chiasso : ANSA, - MilanO, 22 MAR - Senza una dozzina di giocatori impegnati con le nazionali, il Milan ha chiuso la settimana con un'amichevole contro il Chiasso: 2-0 il risultato finale, con gol di Jose Mauri ...

Luigi Manconi a TPI : 'Nel dramma del bus dato alle fiamme a Milano c'è la duplicità dell'immigrazione' : ... alla guerra dei poveri, alla guerra dei penultimi contro gli ultimi - impresa difficile ma non impossibile, che può affrontare la politica - certamente la xenofobia, paura del diverso, dello ...

La Serie A si ferma - ma nel weekend non manca lo spettacolo calcistico : dove vedere la sfida tra leggende di Liverpool e Milan su Dazn e tanto altro : Nonostante lo stop di diversi campionati calcistici europei, nel weekend non mancherà lo spettacolo: dalla sfida tra leggende di Liverpool e Milan alla Coppa d’Africa. Ecco come seguire tutti gli appuntamenti su Dazn I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su Dazn oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 23 e 24 marzo : Tra le novità , il format Arte e Scienza, volto a indagare i rapporti tra la fotografia d'arte e le diverse branche della scienza, in collaborazione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di ...

Allenatori Milan - due ex rossoneri nella top 10 dei migliori tecnici di sempre : La rivista France Football ha stilato una particolare classifica sui migliori Allenatori di sempre nel calcio. Tra questi, nella top 10 figurano anche tre tecnici che hanno segnato la storia del Milan. Si tratta di Arrigo Sacchi e di Carlo Ancelotti, che in rossonero hanno conquistato due Champions League / Coppe dei Campioni a testa sulla panchina del Milan. Arrigo Sacchi si piazza addirittura sul gradino più basso del podio tra i migliori ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 22-24 marzo : Ma anche eventi collaterali come concerti dal vivo, dj set e spettacoli circensi. Carroponte, via Luigi Granelli 1, Sesto San Giovanni. Ingresso libero. Venerdì 18-24, sabato e domenica 11.30-24 Foto ...

Milan - multa a Kessie e Biglia dopo la lite nel derby : MilanO - Il Milan ha voluto accompagnare la multa a Kessie e Biglia con un passaggio formale in sede a quattro giorni dalla clamorosa scenata sulla panchina rossonera durante il secondo tempo del ...

Il Milan entra nell’ECA : l’annuncio del club su Twitter : Milan ECA. Importante novità in casa Milan, ufficializzata attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club: la società con sede in via Aldo Rossi entra ufficialmente a fare parte dell’ECA, l’Associazione Europea per club di calcio, organismo che comprende un totale di 232 società di calcio e che al momento è presieduta da Andrea […] L'articolo Il Milan entra nell’ECA: l’annuncio del club su Twitter è ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati con una cerimonia privata nel cuore di Milano : Le voci sul loro imminente matrimonio si facevano sempre più insistenti, ma ora è ufficiale: Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati. A confermarlo è stato l'ufficio stampa della ex velina a Vanity Fair.Solo lo scorso 20 febbraio sul web erano iniziate a circolare notizie inerenti le loro pubblicazioni di matrimonio. La coppia, che ha da poco festeggiato la nascita della piccola Stella, è convolata a ...

Verso la Milano-Sanremo : si entra nel periodo delle Classiche : Verso la Milano-Sanremo: si entra nel periodo delle Classiche La stagione delle grandi Classiche di Primavera è ormai alle porte. Si sono concluse da pochi gironi la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico e queste due corse ci hanno dato degli indizi su chi potrebbe essere protagonista nel prosieguo della stagione. Verso la Milano-Sanremo: i risultati della Parigi-Nizza La corsa francese ha parlato colombiano: Egan Bernal si è aggiudicato ...

Milan - missione mercato : tre nomi nel mirino : MilanO - Il campionato è fermo per la pausa nazionali, ma il mercato non dorme mai. Gli 007 rossoneri, infatti, sono già in giro per il mondo a visionare da vicino i prossimi obiettivi. Sono in tre ad essere nel mirino degli osservatori: Everton , Olmo e Moro . Il primo, attaccante, gioca in Brasile , al Gremio,, mentre gli altri due ...

Bus dirottato a Milano - Ousseynou Sy nel reparto protetti a San Vittore : i pm cercano il video-manifesto : L'autista in attesa dell'interrogatorio di convalida. Perquisita casa e auto: un collega sostiene che pochi giorni prima avesse acquistato su Internet un taser

Terrore nel bus di Milano con 51 studenti - l'autista era pronto a fare una strage : Ousseynou Sy, 47 anni, autista italiano di origini senegalesi, è accusato di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza. I ragazzi sono riusciti a fuggire prima che l'autobus prendesse fuoco. ...

Stefania Pennacchio porta le regine nel mondo : «Logos è ispirata a Milano - un inno al coraggio» : Artista nata a Varese, a Milano da 20 anni, diventata con Expo 2015 ambasciatrice nel mondo per la scultura in ceramica. «Milano mi ha accolto, mi ha dato modo di definirmi, di esprimermi, di ...