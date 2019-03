Michael Jackson | dopo Leaving Neverland | “Siamo in un periodo di caccia alle streghe che

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Un tratto di penna, o il tasto cancella, e le canzoni dinon sono più in radio. L’ultimo radicale capitolo di damnatio memoriae verso il mondo dell’arte sembra aver colpito una delle popstar più adorate al mondo. Complice il documentarioe la scure di un arrabattato oblio è calata. Disegnando un inedito scenario futuro fatto di opere d’arte improvvisamente all’indice per presunte colpevolezze private dell’artista ancora non passate in giudicato. Oltretutto nell’era del web dove la moltiplicazione di tracce sembra non avere limiti.“È un gesto radicale e discutibile che colpisce una specie di memoria virtuale ma non quella della gente, ovvero una memoria privata”, spiega al FQMagazine Domenico Secondulfo, già professore di sociologia dei consumi dell’Università di Verona. “In questo momento in milioni di case del mondo ci sono milioni di dischi, dvd, ...

