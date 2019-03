Siccità | Coldiretti Padova | irrigazione di soccorso nei campi 2

Siccità : Coldiretti Padova - irrigazione di soccorso nei campi : Padova, 20 mar. (AdnKronos) - Ormai è emergenza Siccità in tutta la provincia, in particolare nella Bassa Padovana dove le falde si stanno progressivamente abbassando e dove gli agricoltori stanno già ricorrendo all’irrigazione di soccorso. In questi giorni, spiega Coldiretti Padova, nella zona dell

Coldiretti - allarme Siccità per inverno con -50% pioggia nel Nord Italia : L'inverno particolarmente secco e asciutto ha destato allarme siccità per le precipitazioni dimezzate al Nord, -50%, rispetto alla media storica, , che hanno lasciato a secco fiumi, laghi, invasi, ...

Siccità : Coldiretti inverno con -50% pioggia al nord - è allarme : Coldiretti: 'E' allarme Siccità per effetto di un inverno asciutto segnato da precipitazioni dimezzate al nord, -50%, rispetto alla media storica, che hanno lasciato a secco fiumi, laghi, invasi, ...

Siccità : Coldiretti inverno con -50% pioggia al nord - è allarme : Coldiretti: E' allarme Siccità per effetto di un inverno asciutto segnato da precipitazioni dimezzate al nord, -50%, rispetto alla media storica.

Siccità : Coldiretti - in Veneto non è ancora emergenza - ma il deficit idrico c'è : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - “Difficile parlare di Siccità a febbraio ma la situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei prossimi mesi quando la campagna si risveglia e i terreni cominciano ad essere lavorati per le nuove colture”. Coldiretti e Anbi Veneto, a margine del convegno a Mestr

Meteo - Coldiretti : sos caldo e Siccità - sul Po come d’estate : Sul Po sembra piena estate ma anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 33% del Maggiore al 15% dell’Iseo fino al 9% del lago di Como. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti dalla quale si evidenzia che il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è di -2,75 metri, lo stesso di inizio agosto scorso. Sono gli effetti – sottolinea la Coldiretti – del ...

Maltempo - Coldiretti : l’arrivo della neve salva le campagne dalla Siccità : l’arrivo di pioggia e neve salva le campagne da una preoccupante siccità fuori stagione con l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree del nord mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’ondata di Maltempo che interessa la Penisola nei cosiddetti giorni della merla. Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le scorte di acqua sulle montagne, ...