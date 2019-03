Naufrago:per 5 volte riportato in Libia

Ha tentato di fuggire da guerre e povertà attraversando il Canale di Sicilia a bordo dei barconi ma per cinqueè stato rispedito in: è il racconto di uno dei 49 naufraghi sbarcati a Lampedusa dalla Mare Jonio della ong Mediterranea,raccolto dai soccorritori. Il migrante africano ora si trova nel centro di accoglienza dell'isola con altri naufraghi. "Addosso porta i segni dei maltrattamenti subiti nei campi libici", raccontano i soccorritori. I migranti sono tutti sulla terraferma.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

