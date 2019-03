L' open beta di Space Junkies è vicinissima

SPACE JUNKIES : l’open beta inizia domani : Ubisoft annuncia la fase open Beta di SPACE JUNKIES, il frenetico sparatutto arcade in realtà virtuale, a partire dalle 18:00 CET del 21 marzo fino alle 12:00 CET del 24 marzo su PlayStation VR, e dallo stesso giorno fino alle 12:00 CET del 25 marzo su Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality. L’open Beta darà ai giocatori l’opportunità di provare SPACE JUNKIES gratuitamente poco prima del lancio ufficiale ...

Quattro OxygenOS open beta per quattro OnePlus - da 6T a 5 - rilasciate contemporaneamente : OnePlus ha trattato alla stesso modo i possessori di OnePlus 6T, 6, 5T e 5 che hanno equipaggiato il loro smartphone con il firmware Beta-ma-non-troppo L'articolo quattro OxygenOS Open Beta per quattro OnePlus, da 6T a 5, rilasciate contemporaneamente proviene da TuttoAndroid.

Parte la open beta di The Division 2 : il link per scaricarla su PC - PS4 e Xbox One : Dopo una fase di test privata, la Open Beta di The Division 2 è ad un passo dall'essere realtà. Si tratta di una sessione di prova prima dell'uscita ufficiale del secondo capitolo della saga di casa di Ubisoft, e che come suggerisce il nome sarà aperta a tutti i giocatori. O almeno a quelli che non vedono l'ora di mettere le mani sulle novità promesse e sull'effettiva evoluzione del franchise, nato nel 2016 e di ritorno ufficialmente il 15 marzo ...

L’open beta di ‘Xenon Racer’ è finalmente disponibile su Steam : A partire dalle ore 18:00 CET del 27 Febbraio fino alle ore 18:00 CET del 6 Marzo, il gioco di corse arcade futuristico Xenon Racer sarà giocabile in Open Beta su Steam. Per la prima volta sarà possibile giocare a Xenon Racer anche con il supporto ai volanti. Unendosi alla Open Beta i giocatori da tutto il mondo potranno lanciarsi in drift sfrenati tagliando le curve a bordo delle macchine potenziate dallo Xenon prima del ...

“Nuove” OxygenOS anche per OnePlus 6 e 6T : in rilascio le open beta 13 e 5 : OnePlus 6 e 6T ricevono le OxygenOS Open Beta 13 e 5, la cui distribuzione è stata avviata dalla casa di Shenzhen da qualche ora appena L'articolo “Nuove” OxygenOS anche per OnePlus 6 e 6T: in rilascio le Open Beta 13 e 5 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 e 5T ricevono le OxygenOS open beta 27 e 25 con due piccole migliorie : Gli aggiornamenti per OnePlus 5 e 5T la cui diffusione è partita da poco sono accompagnati dal changelog che ne descrive le novità L'articolo OnePlus 5 e 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 27 e 25 con due piccole migliorie proviene da TuttoAndroid.

The Division 2 si prepara all’open beta - dettagli su preload - date e orari : Poco meno di un mese ci separa dall'uscita ufficiale di The Division 2, il nuovo capitolo della serie sviluppata da Massive Entertainment e pubblicata da Ubisoft. Sono giorni ovviamente molto concitati quelli che stanno passando, in particolar modo per gli addetti ai lavori, che sono chiamati a risolvere le eventuali criticità segnalate dagli utenti che hanno avuto modo di mettere le proprie mani sul gioco nella sua versione Beta. Ulteriori ...

Ubisoft annuncia le date dell’open beta di Trials Rising : Ubisoft annuncia che la Open Beta di Trials Rising si svolgerà dal 21 febbraio al 25 febbraio su PlayStation 4, sui dispositivi della famiglia Xbox, tra cui Xbox One X, Nintendo Switch , e PC. La Open Beta sarà disponibile per il pre-load a partire dal 19 febbraio. Questa fase di test è un invito per tutti i giocatori a sperimentare un piccolo assaggio delle spettacolari evoluzioni di Trials Rising prima del lancio ...

L'open beta di The Division 2 ha finalmente una data ufficiale : finalmente sappiamo quando potremo mettere le mani su The Division 2. E' stata infatti annunciata L'open beta del gioco, che avrà inizio a partire dal primo marzo 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

Uno sviluppatore potrebbe aver involontariamente confermato l'open beta di The Division 2 : Un membro del team di sviluppo di The Division 2 potrebbe aver involontariamente confermato l'esistenza di una beta pubblica nei piani di Ubisoft. Come riporta VG247, il fatto è avvenuto durante un recente livestream sul canale Twitch ufficiale del gioco, uno degli ospiti ha infatti affermato di come alcuni dei bug presenti nella beta privata sarebbero poi stati risolti in quella pubblica. Per ora non possiamo essere sicuri al 100% ...

Le ultime open beta per OnePlus 5T e OnePlus 5 causano brick - sospeso il rilascio : OnePlus ha sospeso il rilascio delle Open Beta 24 e 26 per OnePlus 5T e OnePlus 5, perché causano il brick dei dispositivi. L'articolo Le ultime Open Beta per OnePlus 5T e OnePlus 5 causano brick, sospeso il rilascio proviene da TuttoAndroid.

Almeno 5 novità rilevanti per OnePlus 6 a fine mese con la nuova open beta 12 : Da un po' di tempo a questa parte non si parla di OnePlus 6. Lo smartphone Android, ancora di oggi uno dei più competitivi sul mercato, oltre ad essere disponibile su GearBest ad un prezzo tutto sommato abbastanza interessante oggi 29 gennaio, a breve consentirà agli utenti di imbattersi in un aggiornamento assai interessante. Dopo aver analizzato di recente i problemi non così isolati per la batteria di OnePlus 6T, come avrete notato dal nostro ...

OnePlus 6 e 6T destinatari delle OxygenOS open beta 12 e 4 che ne affinano l’esperienza : Dopo aver iniziato il rilascio delle Open Beta per i top di gamma del 2017, qualche ora dopo arrivano, puntuali, delle novità indirizzate a OnePlus 6 e 6T L'articolo OnePlus 6 e 6T destinatari delle OxygenOS Open Beta 12 e 4 che ne affinano l’esperienza proviene da TuttoAndroid.