Fadil | la procura conferma | «Nel sangue alta presenza  di cadmio e antimonio» Video

Imane Fadil - il procuratore : “Possibile morte naturale - ipotesi malattia rara” : “C’è l’opzione di un avvelenamento, ma nessuno si sente di escludere una possibile causa naturale della morte. Quello che emerge è che all’Humanitas hanno tentato tutto il possibile, c’è anche l’ipotesi di una malattia rara che non è stata trovata“: al momento la cosa “più importante è capire la causa della morte di Imane Fadil“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Milano, Francesco ...

Imane Fadil "avvelenata" - la procura : "Non è esclusa morte naturale" : Il procuratore Greco ha tenuto una conferenza stampa sulla morte di Imane Fadil, una delle testimoni del processo Ruby.Secondo il procuratore, negli esami fatti su Imane Fadil sono stati riscontrati anche "valori molto superiori di cromo e molibdeno". Bassi e "non significativi", invece, i valori di "bassi, non significativi". "Gli esami - ha spiegato - sono stati fatti in parte sul sangue che è stato lavato due volte nel corso della degenza e ...

Imane Fadil - parla il procuratore Greco : "Cosa c'era nel suo corpo". Avvelenata? Un'agghiacciante svolta : Nel corpo di Imane Fadil è stata riscontrata una "elevata presenza di cadmio e antimonio". Lo ha detto in conferenza stampa il pm Francesco Greco , capo della Procura di Milano che sta indagando sul sospetto omicidio "per avvelenamento" della modella marocchina testimone del processo Ruby contro Sil

Imane Fadil - procuratore Greco : “Nel sangue alti livelli di due metalli : antimonio e cadmio. Certezze solo dopo autopsia” : Non si sa “se sia stata lei a esprimere il suo timore o se qualcuno dei medici lo abbia detto a lei”, ma Imane Fadil “il 12 febbraio parlò di avvelenamento e lo comunicò all’esterno”. Francesco Greco, il procuratore capo di Milano, parla della morte della teste del processo Ruby, morta li 1 marzo dopo una degenza di oltre un mese all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stata ricoverata il 29 gennaio. E già ...

