blogo

(Di domenica 17 marzo 2019)La lista dei concorrenti che prenderanno parte alla quattordicesima edizione dicon le, il talent show sul ballo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, a partire dal prossimo 30 marzo, è finalmente completa e definitiva.I nomi confermati ufficialmente dalla conduttrice, tramite alcuni video condivisi sui canali ufficiali social della trasmissione e durante alcune ospitate in programmi televisivi come Italia Sì, Storie Italiane, La Prova del Cuoco, Vieni da Me, La Vita in Diretta e I Soliti Ignoti, sono i seguenti: Antonio Razzi,Cristina, Angelo Russo, Marco Leonardi, Enrico Lo Verso, Ettore Bassi, Kevin e Jonathan Sampaio, Milena Vukotic, Lasse Matberg, Manuela Arcuri, Pablo Daniel Osvaldo, Marzia Roncacci e Nunzia De Girolamo.con le, glivip-: duein più perCristina? ...

_NicoloC_ : RT @tvblogit: Ballando con le Stelle 2019, gli abbinamenti vip-maestri: due ballerine in più per Suor… - G00DL1F3_ : Ogni volta che sento la voce che a San Siro comunica i gol del Milan, mi viene in mente quell'esperimento andato ma… - Varych4 : Ballando con le Stelle 2019, gli abbinamenti vip-maestri: due ballerine in più per Suor… -