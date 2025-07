Ciro Grillo piange in aula | Diventerò papà vorrei esserci per mia figlia

Un’emozionante scena si è svolta ieri in aula: Ciro Grillo, tra le lacrime, ha condiviso il suo percorso di speranza e paura, mentre il giovane diventerà padre. La sua storia si intreccia con le ansie di un processo ancora in corso, dove il pubblico ministero si appresta a chiedere le condanne per i quattro imputati di stupro di gruppo. Una vicenda che tocca corde profonde, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Ieri il 24enne ha parlato per la prima volta aula, annunciando che diventerà padre il prossimo dicembre. Oggi il pm avanzerà le richieste di condanna per i quattro imputati accusati di stupro di gruppo.

Ciro Grillo e la notte del presunto stupro, oggi le richieste del pm: attesi in aula i quattro imputati - Nel cuore di Tempio Pausania si svolgono le delicate fasi finali di un processoche tiene con il fiato sospeso l’Italia.

