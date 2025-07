Dante+Leopardi Donatella Donatelli in mostra al Museo Irpino di Avellino

Immergetevi in un viaggio tra le parole e le immagini con la mostra “Dante+Leopardi” di Donatella Donatelli, un’occasione unica per scoprire il legame tra due giganti della letteratura italiana. Dal 4 luglio al Museo Irpino di Avellino, l’esposizione invita i visitatori a esplorare le profondità della cultura e dell’arte, rievocando le emozioni che Dante e Leopardi continuano a suscitare nel nostro spirito. Non perdete questa straordinaria celebrazione...

La mostra fotografica di Donatella Donatelli, dal titolo "Dante+Leopardi", sarà in esposizione al Museo Irpino – Complesso Monimentale del carcere Borbonico di Avellino. È dedicata a due pilastri della cultura italiana la mostra di Donatella Donatella "Dante+Leopardi" che inaugurerà venerdì 4 luglio 2025, alle ore 17,30, presso le sale del Museo Irpino di Avellino.

