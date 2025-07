Exisist Resist la mostra sul genocidio palestinese | concerto degli Omosumo per l' inaugurazione

Domenica 6 luglio 2025 alle ore 18, nella suggestiva Cripta della Chiesa di Sant’Agnese a Danisinni, Palermo, si apre Exisist Resist, una mostra collettiva pensata per accendere i riflettori sulla drammatica realtà del genocidio palestinese. Un’occasione unica per riflettere, condividere e sensibilizzare attraverso arte e musica, culminando con un coinvolgente concerto degli Omosumo. Un invito a non voltare lo sguardo, ma a reagire insieme.

Domenica 6 luglio 2025 alle ore 18, nella Cripta della Chiesa di Sant'Agnese a Danisinni, cuore fragile e pulsante di Palermo, si inaugura Exisist Resist, mostra collettiva nata per sensibilizzare visitatori e visitatrici, cittadini e cittadine sul genocidio di cui è vittima il popolo palestinese.

