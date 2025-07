Il borgo di Lari diventa città spettacolo con ' Collinarea'

Il borgo di Lari si trasforma in una vibrante città spettacolo per la 27ª edizione di Collinarea Festival, un appuntamento imperdibile dedicato al connubio tra suoni, musica e innovazione. Tra performance sorprendenti, tecnologie all’avanguardia e arti performative, il festival promette di incantare e coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica. Tre le macro aree che scandiranno questa magica kermesse, a partire dalla sezione...

Il borgo di Lari si trasforma in una città spettacolo per la ventisettesima edizione di Collinarea Festival, la rassegna culturale legata al suono, alla musica e alle nuove tecnologie, con uno sguardo al teatro, alla danza e al circo contemporaneo. Tre le macro aree, a partire dalla sezione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

