Treni Parigi-Milano interrotti per ' diversi giorni'

I violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, hanno causato l’interruzione del traffico ferroviario tra Parigi e Milano per diversi giorni. Una notizia che sconvolge i piani di viaggio di migliaia di pendolari e turisti, mettendo in evidenza come eventi atmosferici estremi possano influenzare le nostre connessioni quotidiane. Rimanete aggiornati per scoprire quando riprenderanno i collegamenti e come affrontare questa emergenza.

Il traffico ferroviario è stato interrotto ''almeno per diversi giorni'' tra Parigi e Milano dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi: è quanto annuncia la Snc, la compagnia ferroviaria francese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treni Parigi-Milano interrotti per 'diversi giorni'

