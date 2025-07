Fedez la spara grossa | frase volgare e inopportuna il web lo massacra per l’uscita infelice

Fedez, noto per il suo talento nel sollevare polemiche, questa volta ha superato ogni limite, scatenando un'ondata di critiche online. Durante una recente puntata del suo podcast con Matteo Renzi, le sue parole sono state giudicate volgari e inopportune, suscitando sdegno tra gli utenti. Un episodio che dimostra come, anche nel mondo dello spettacolo, il rispetto e il buon gusto siano fondamentali per mantenere credibilità e rispetto pubblico.

Che Fedez sia maestro nel creare clamore non è certo una novità , ma stavolta ha decisamente oltrepassato il limite del buon gusto. Durante una recente puntata del suo podcast, in compagnia di Matteo Renzi, il rapper si è lasciato andare a un'esternazione tanto esplicita quanto infelice, scatenando la reazione indignata del web. Tra battute a doppio senso, allusioni fin troppo chiare e una volgarità gratuita che stona ancor più nel contesto in cui è stata pronunciata, l'uscita di Fedez ha sollevato un polverone mediatico che non accenna a placarsi. E mentre lui ride delle proprie battute, c'è chi – tra il pubblico e i social – ride molto meno.

