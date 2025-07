Pontile di Giammoro Duferco Terminal Mediterraneo annuncia investimento da 30 milioni

Il nuovo investimento di 30 milioni di euro al Pontile di Giammoro rappresenta un passo decisivo verso il rilancio economico della nostra regione. Questa iniziativa, accolta con entusiasmo dai sindacati e dalle istituzioni, promette di generare numerosi posti di lavoro e di potenziare le infrastrutture, consolidando il ruolo strategico del terminal nel panorama mediterraneo. Un’opportunità che aprirà nuove prospettive di crescita e sviluppo sostenibile per il territorio.

«Una grande opportunità per il nostro territorio, sia sotto il profilo occupazionale, con ricadute significative in termini di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sotto quello dello sviluppo infrastrutturale e produttivo». È il commento dei rappresentanti di ilt CgilI, Fit Cisl e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

