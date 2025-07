araghchi ripareremo rapidamente i danni ai siti nucleari

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sottolinea con fermezza che i danni ai siti nucleari possono essere riparati rapidamente, riaffermando la volontà del paese di proseguire nel suo percorso di progresso scientifico e tecnologico. La sua dichiarazione evidenzia come, nonostante le tensioni, l'Iran sia determinato a mantenere il suo sviluppo nucleare, lasciando aperta la questione delle future decisioni sul suo arricchimento di uranio.

"Non si può cancellare la tecnologia e la scienza per l'arricchimento con i bombardamenti. Se c'è questa volontà da parte nostra, e la volontà di fare ancora progressi in questo settore esiste, saremo in grado di riparare rapidamente i danni e recuperare il tempo perduto". Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in un'intervista a Cbs. Alla domanda se l'Iran intenda continuare ad arricchire l'uranio, Araghchi ha affermato che "il programma nucleare pacifico è diventato motivo di orgoglio nazionale. Abbiamo anche superato 12 giorni di guerra imposta, quindi la gente non si tirerà indietro facilmente dall'arricchimento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net