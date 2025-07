Wimbledon 2025 il programma di martedì 1° luglio | dove vedere i match degli italiani e non solo

Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozioni e grandi sfide! La seconda giornata, martedì 1° luglio, promette spettacolo con il derby italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi, e l’esordio di Novak Djokovic sull’erba. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale, scopri dove vedere i match degli italiani e delle stelle internazionali, e vivi ogni colpo di questa storica edizione. L’adrenalina è alle stelle: preparati a un torneo indimenticabile!

Al via oggi la seconda giornata del torneo di tennis di Wimbledon 2025: occhi sul derby italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi. Sull'erba del terzo slam stagionale anche l'esordio di Djokovic. Oggi, martedì 1° luglio al via la seconda giornata del torneo di tennis di Wimbledon 2025: ieri subito grande spettacolo con la vittoria al quinto set di Carlos Alcaraz contro un Fabio Fognini che dive addio a testa altissima.