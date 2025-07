Estate alla Kolymbethra | il programma completo tra aperitivi letterari visite al tramonto degustazioni e musica

Scopri l’incanto dell’estate alla Kolymbethra, un perfetto connubio di storia, natura e cultura. Tra aperitivi letterari, visite al tramonto, degustazioni di vini d’eccellenza e musica coinvolgente, il giardino archeologico nel cuore della Valle dei Templi si trasformerà in un’oasi magica. Un’esperienza unica per immergersi nelle bellezze di questo gioiello. Non perdere l’occasione di vivere momenti indimenticabili sotto le stelle, tra relax e scoperta.

Il giardino della Kolymbethra - raro gioiello archeologico e agricolo nel cuore del Parco della Valle dei Templi – si svelerà ai visitatori in orario serale per trascorrere un’estate tra visite guidate al tramonto, degustazioni di vini pregiati del territorio e di altri prodotti tipici, momenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: estate - kolymbethra - visite - tramonto

L’estate al giardino della Kolymbethra: degustazioni, concerti e letteratura osservando il firmamento - L’estate al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi si anima di emozioni indimenticabili, tra degustazioni, concerti e incontri letterari sotto il cielo stellato.

Al via “Fuori Cantina” al Giardino della Kolymbethra! Venerdì 27 giugno, alle 20.30 in punto, accendiamo le Sere FAI d’Estate con un viaggio tra i vini siciliani, sotto gli ulivi secolari e tra i profumi degli agrumi Primo appuntamento: “Gli artigiani del territ Vai su Facebook

Da luglio a settembre tornano le SERE FAI D’ESTATE al Giardino della Kolymbethra; Passeggiate al calar del sole e aperitivi al tramonto con musica e spettacoli: riecco le “Sere Fai d’estate”; Sere FAI d'Estate: Eventi Culturale e Naturalistici al Giardino della Kolymbethra, Parco Valle dei Templi.

Roma di sera: monumenti e mostre da scoprire in estate (dopo il tramonto) - Aperture straordinarie di luoghi simbolo della Città Eterna, ma anche di musei e mostre, permettono ai romani di ... Secondo romatoday.it

L’estate al giardino della Kolymbethra: degustazioni, concerti e letteratura osservando il firmamento - Il giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi accoglie la stagione estiva con una serie di appuntamenti tematici che faranno compagnia ad ospiti e visitatori per due mesi. Come scrive agrigentonotizie.it