Addio a Saverio Indrio morto a 61 anni dopo malore improvviso il doppiatore di The Rock Mister Satan e del Sindaco Quimby

Addio a Saverio Indrio, voce indimenticabile e pilastro del doppiaggio italiano. Con oltre vent’anni di carriera, ha dato vita a personaggi iconici come The Rock, Mister Satan e il Sindaco Quimby, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dell’animazione e dei film. La sua scomparsa improvvisa, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 giugno a Roma, rappresenta una perdita enorme per il settore. Il suo talento continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni.

Saverio Indrio ha lavorato ininterrottamente nel mondo del doppiaggio, dando voce anche a Kevin McNally, Jimmy Smits e William H. Macy È morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno, a Roma, all'età di 61 anni, Saverio Indrio, storico doppiatore italiano. Un "malore improvviso" ne ha causato il.

