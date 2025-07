Intesa Sanpaolo down oggi 1 luglio problemi d’accesso sull’app della banca | cosa sta succedendo

Oggi, 1 luglio, molti utenti di Intesa Sanpaolo stanno affrontando problemi di accesso all'app e ai servizi online, creando incertezza e frustrazione. Sebbene la causa del down non sia ancora ufficialmente chiarita, le segnalazioni su Downdetector indicano un’incidenza significativa di difficoltà di login e malfunzionamenti. La banca non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali. Per restare aggiornati e comprendere cosa sta succedendo, continuate a leggere.

Non è chiaro a cosa sia dovuto il down. Al momento Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui suoi canali social. Secondo Downdetector il 76% degli utenti ha segnalato problemi di accesso mobile, il 15% malfunzionamenti con la banca online e il 9% rallentamenti al login in linea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi di euro alle imprese venete - A Padova è stata presentata un'importante intesa quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, finalizzata a sostenere la crescita delle imprese venete.

