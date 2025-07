Giuseppe morto dopo l' incidente in moto la verità dall' autopsia C' è un indagato

La tragica scomparsa di Giuseppe Serbolloni, il giovane di 21 anni morto in un incidente ad Aversa, ha suscitato grande dolore e interrogativi nella comunità. L’autopsia, che ha rivelato 232 elementi chiave, potrebbe essere decisiva per chiarire le circostanze di questa drammatica perdita. La verità su quanto accaduto quella notte sarà svelata grazie agli accertamenti in corso, portando forse un po’ di pace a parenti e amici.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza definitiva sulle cause della morte di Giuseppe Serbolloni, il 21enne deceduto nella notte tra sabato e domenica ad Aversa in un terribile incidente stradale. Il giovane viaggiava in sella a una Yamaha insieme a un amico, Emilio, di 23 anni, quando la moto si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

