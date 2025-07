In arrivo 135 milioni alle imprese turistiche ma per gli architetti bisogna riconoscere i corrispettivi ai professionisti

In arrivo 135 milioni di euro per le imprese turistiche italiane, un sostegno fondamentale per il settore. Tuttavia, è importante sottolineare che, per gli architetti coinvolti, sarà necessario riconoscere correttamente i corrispettivi ai professionisti. È stato finalmente pubblicato il decreto attuativo dell’assessorato regionale del Turismo, che regolamenta l’accesso al fondo di Sviluppo e coesione 2021-2027, garantendo opportunità di crescita e innovazione per tutte le realtà del comparto.

È stato finalmente pubblicato il decreto attuativo dell'assessorato regionale del Turismo che, modificando e integrando il precedente avviso, regolamenta l’accesso delle aziende turistiche, che ne hanno diritto, al fondo di Sviluppo e coesione 2021-2027, alimentato con apposite risorse, per un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: turistiche - arrivo - milioni - imprese

Rinnovo e ampliamento di hotel, B&B e case vacanza: in arrivo 135 milioni per le imprese turistiche - Un'importante opportunità si apre per il settore turistico siciliano, con 135 milioni di euro destinati a rinvigorire hotel, bed and breakfast e case vacanza.

Tutto pronto per la partenza dell'agevolazione che garantisce aiuti alle imprese turistiche della Sicilia. Si possono ottenere contributi a fondo perduto fino a 3,5 milioni di euro - Incentivi alle imprese / Imprese Vai su X

Pioggia di milioni sulle imprese turistiche siciliane, ecco il bando che ne vale 135 Vai su Facebook

Turismo, per le imprese siciliane in arrivo 135 milioni dell'Fsc 21-27; Regione Sicilia: contributi alle imprese turistiche; Turismo, bando da 135 milioni per riqualificare e migliorare la qualità delle strutture ricettive.

In arrivo 135 milioni alle imprese turistiche, ma per gli architetti “bisogna riconoscere i corrispettivi ai professionisti” - Le istanze per attingere alle risorse, per importi da 50 mila a 3,5 milioni di euro, potranno essere presentate dal 15 luglio a l15 ottobre: tutte le istruzioni ... Come scrive agrigentonotizie.it

Imprese turistiche: in arrivo 1,4 miliardi di euro a sostegno degli investimenti - Le agevolazioni sono previste nella forma del contributo in conto capitale, concesso alle imprese beneficiarie dal Ministero del Turismo utilizzando 180 milioni di risorse del PNRR. Da ipsoa.it