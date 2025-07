Spazi musicali dal vivo dj set balli e la Corrida | a Castellana Grotte torna ' Vieni a Ballare in Villa'

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile a Castellana Grotte! La Villa Comunale Tacconi si trasforma nel cuore pulsante della musica e del divertimento, con spazi musicali dal vivo, DJ set, balli e la coinvolgente corsa alla corrida. Un evento imperdibile che riunisce cittadini e visitatori in un’atmosfera di allegria e convivialità. Non perdete questa occasione: venite a ballare in villa e lasciatevi travolgere dall’energia dell’estate castellanese!

Torna in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte (Ba), nel corso della prossima settimana, uno degli appuntamenti storicamente più attesi dell’estate castellanese, uno degli eventi più partecipati in assoluto, capace di coinvolgere tantissimi cittadini e tantissimi visitatori dei Comuni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

