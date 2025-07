Non deve uscire di casa di notte | preso mentre ruba carburante messo ai domiciliari

Situazione che mette in luce quanto le misure restrittive possano essere fondamentali per garantire il rispetto della legge. Dopo essere stato sorpreso a rubare carburante durante le ore notturne, un uomo di Assisi ha visto peggiorare la sua situazione legale: dall'obbligo di dimora si è passati agli arresti domiciliari. Un episodio che ribadisce quanto la giustizia sia pronta ad intervenire con fermezza.

Il giudice gli ha imposto di restare in casa di notte e i carabinieri lo trovano a rubare carburante. Così dall'obbligo di dimora con il divieto di uscire dal domicilio nell'arco notturno si passa agli arresti domiciliari. È successo ad Assisi dove la procura di Perugia ha chiesto e ottenuto una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

