Come può essere letta l’uscita di Mediolanum da Mediobanca

L'uscita di Mediolanum da Mediobanca segna un nuovo capitolo per la banca dei Doris e di Silvio Berlusconi, simbolo di un legame storico e di un’epoca di grandi sfide finanziarie. Dopo oltre 25 anni di collaborazione, questa scelta riflette le mutate strategie e il desiderio di autonomia di Mediolanum in un panorama bancario in rapida evoluzione. Ma cosa significa davvero questa separazione per il futuro del settore?

Mediolanum, la banca dei Doris e dei Berlusconi, il ricco frutto di un causale fatidico incontro tra il fondatore Ennio che muoveva i primi passi da venditore di prodotti finanziari e un allora lanciatissimo Silvio, se ne va dopo un quarto di secolo da Mediobanca. E lo fa a pochi giorni dall’inizio della battaglia per la sua sopravvivenza minacciata dall’attacco del Montepaschi, istituto agonizzante prima che il governo non intervenisse a salvarlo e ne restasse a tutt’oggi l’azionista di riferimento. A leggerla così, guardando alla composizione del capitale, è una banca pubblica che punta a mangiarsi una privata, nonostante la rilevante presenza nel suo azionariato di Caltagirone e Delfin, che peraltro sono dappertutto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come può essere letta l’uscita di Mediolanum da Mediobanca

In questa notizia si parla di: mediolanum - mediobanca - essere - letta

Ops Mediobanca su Banca Generali, Mediolanum verso il sì, atteso a breve il Cda decisivo per valutare offerta - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum si riunirà presto per valutare l'offerta pubblica di scambio (Ops) proposta da Mediobanca su Banca Generali.

Come può essere letta l’uscita di Mediolanum da Mediobanca; Finanza, editoria e banche: il grande riassetto dopo la morte di Silvio Berlusconi passa dalle mani di Marina.

Banca Mediolanum vende 29.095.110 azioni Mediobanca in accelerated bookbuilding - Per effetto del collocamento, gli azionisti venditori hanno ceduto l'intera ... Come scrive soldionline.it

Mediolanum esce da Mediobanca: ceduto il 3,5 per cento del capitale - Banca Mediolanum ha deciso di uscire definitivamente da Mediobanca, liquidando l'intera partecipazione detenuta insieme a Mediolanum Vita. Segnala msn.com