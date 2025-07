Tragico incidente a Velletri moto si schianta contro un'auto | morto Stefano Mosconi aveva 34 anni

Un tragico incidente scuote Velletri, lasciando sgomento tra la comunità dei Castelli Romani. Nella notte, una moto e un’auto si sono scontrate brutalmente, portando alla perdita di Stefano Mosconi, solo 34 anni. Un dolore profondo che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di maggiore attenzione sulle strade. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica tragedia.

Terribile schianto a Velletri, sui Castelli Romani, verso le 2 della notte scorsa. Una moto si schianta contro una macchina, morto il centauro in sella. Si chiamava Stefano Mosconi e aveva 34 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Velletri incidente, motociclista si schianta contro un'auto: Stefano Mosconi muore a 34 anni. La moto finisce dentro un bosco - In via dei Pratoni del Vivaro, dopo uno scontro frontale con una macchina in direzione opposta, guidata da un 20enne di Palestrina, è morto un motociclista ... msn.com scrive

