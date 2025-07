Tragica esplosione in India | 34 morti in una fabbrica farmaceutica

Una tragica esplosione scuote l'India, lasciando dietro di sé un bilancio di 34 vittime e un impianto devastato. La fabbrica farmaceutica nello stato di Telangana è stata rasa al suolo, mentre i soccorritori lavorano senza sosta tra le macerie. Questa terribile tragedia evidenzia ancora una volta le sfide di sicurezza nel settore industriale.

Stabilimento raso al suolo, proseguono i soccorsi tra le macerie. Una potente esplosione ha devastato una fabbrica farmaceutica nello stato indiano di Telangana, trasformando lo stabilimento in un ammasso di rovine fumanti. Sotto le macerie, i soccorritori stanno ancora recuperando i corpi delle vittime, con un bilancio provvisorio di 34 morti. La fabbrica appartiene a un colosso del settore chimico. L'impianto colpito appartiene alla Sigachi Industries, azienda leader a livello globale nella produzione di cellulosa microcristallina (MCC), un componente essenziale utilizzato nei settori farmaceutico e alimentare.

