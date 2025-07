Kim Jong-un piange le morti dei soldati nordcoreani in Ucraina

In un gesto inaspettato di commozione pubblica, Kim Jong-un piange le morti dei soldati nordcoreani in Ucraina. Le immagini trasmesse dal Gran Teatro di Pyongyang Est rivelano un leader apparentemente sconvolto, accompagnato dalla figlia Ju Ae e da rappresentanti internazionali. Questa scena solleva interrogativi sulla posizione ufficiale della Corea del Nord nel conflitto e sulla reale portata delle emozioni espresse. Ma cosa c’è dietro questa apparizione di affetto e dolore?

Pyongyang, 1 lug. (askanews) - Al Gran Teatro di Pyongyang Est sono state trasmesse immagini che rendono omaggio a soldati nordcoreani che sarebbero morti durante la guerra in Ucraina. Il filmato è stato mandato in onda dalla televisione nordcoreana Kctv lunedì 30 giugno e mostra una platea commossa, dove spiccano il leader nordcoreano Kim Jong-un, sua figlia Ju Ae e la ministra della Cultura russa Olga Lyubimova, a Pyongyang per l'anniversario del trattato bilaterale con Mosca. È la prima volta che la Nordcorea mostra queste immagini da quando, ad aprile, ha annunciato lo schieramento di truppe nordcoreane al fianco della Russia.

Corea del Nord, le lacrime di Kim Jong-Un per i soldati: solo 5 bare per quasi 5mila morti in Russia. E altri 6mila uomini sono pronti a partire

