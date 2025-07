Mondiale per Club capolavoro Inzaghi | il suo Al Hilal elimina il Manchester City

Il Mondiale per Club entra nel vivo con un'apoteosi di emozioni e sorprese: l'Al Hilal, sotto la guida di Inzaghi, regala un capolavoro tattico e atletico eliminando il Manchester City ai supplementari. Un risultato storico che sconvolge i pronostici e apre le porte ai quarti di finale, dove affronterà il sorprendente Fluminense. La cronaca: la formazione saudita dimostra che in campo il cuore può fare la differenza...

Milano, 1° luglio 2025 - Clamoroso a Orlando. L' Al Hilal confeziona la più grande sorpresa finora nel Mondiale per Club, eliminando il Manchester City dopo i tempi supplementari e staccando così il pass per i quarti di finale, dove troverà il Fluminense, reduce dal 2-0 inflitto all' Inter.  La cronaca . La formazione di Simone Inzaghi compie un autentico capolavoro, imponendosi 4-3 dopo un inizio di partita a dir poco in salita. Già , perché gli inglesi nel primo tempo dominano, passando in vantaggio con Bernardo Silva al 10' e sfiorando più volte il raddoppio. Bounou però alza il muro, mantenendo accese le speranze dei suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, capolavoro Inzaghi: il suo Al Hilal elimina il Manchester City

