Achille Polonara in Spagna con la moglie | La mia vita sempre con me

Achille Polonara, il campione della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, affronta con coraggio e determinazione la sua sfida più importante: combattere la leucemia mieloide. Con la sua forza interiore e il sostegno della moglie Erika Bufano, dimostra ancora una volta che il vero vincitore non si arrende mai. Ieri, su Instagram, ha condiviso momenti di forza e speranza, ricordandoci che la vita, con chi amiamo, è sempre una vittoria da celebrare.

Bologna, 1 luglio 2025 – Forte, deciso e voglioso di vincere la sua partita più importante, quella per la vita. Achille Polonara, continua la sua battaglia con la leucemia mieloide che lo ha colpito, ma non lo ha indebolito nello spirito e nell’animo. Ieri il campione della Virtus Bologna e della Nazionale italiana ha postato, sulla sua pagina Instagram, una serie di stories, dove si vede anche una foto insieme alla moglie Erika Bufano, mentre sono in volo privato verso la Spagna, per un viaggio programmato. Mascherina in volto, ma da sotto si evince il sorriso di un campione che non molla mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara in Spagna con la moglie: “La mia vita sempre con me”

In questa notizia si parla di: achille - polonara - moglie - vita

Achille Polonara ha la leucemia, “è ricoverato”: l’annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

Achille Polonara a Valencia per curare la leucemia, la foto in volo con la moglie Erika Bufano: «La mia vita sempre con me»» Vai su X

Un anno e mezzo fa eravamo a casa di Achille Polonara. Ci aveva aperto non solo le porte della sua vita, ma anche quelle della sua battaglia contro un brutto male: la scoperta del tumore al testicolo, i cicli di cure, e soprattutto la felicità di averlo scoperto in te Vai su Facebook

Achille Polonara in Spagna con la moglie: “La mia vita sempre con me”; Achille Polonara a Valencia per curare la leucemia, la foto in volo con la moglie Erika Bufano: «La mia vita sempre con me»»; Achille Polonara, il nuovo dramma: «È leucemia, ma andrà bene». La moglie Erika: «Ho bisogno di te per la vita.

Achille Polonara in Spagna con la moglie: “La mia vita sempre con me” - Bologna, 1 luglio 2025 – Forte, deciso e voglioso di vincere la sua partita più importante, quella per la vita. Riporta ilrestodelcarlino.it

Achille Polonara a Valencia per curare la leucemia, la foto in volo con la moglie Erika Bufano: «La mia vita sempre con me»» - Il cestista marchigiano di 33 anni si recherà per proseguire le cure: Polonara era ricoverato all’ospedale Sant’Orsola- Si legge su msn.com