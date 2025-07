Graduatorie ATA 24 mesi allegato G | qual è il criterio per la scelta delle scuole Cosa succede se non si compila RISPOSTE AI QUESITI

Se sei coinvolto nelle graduatorie ATA 24 mesi Allegato G e ti domandi quale sia il criterio di scelta delle scuole, non sei solo. La recente puntata di Orizzonte Scuola TV ha chiarito ogni dubbio, spiegando cosa accade se non si compilano correttamente le risposte ai quesiti. Scopri tutto nel nostro approfondimento e assicurati di seguire i passaggi essenziali per evitare problemi nella tua candidatura.

Allegato G, scelta scuole graduatorie ATA di prima fascia, disponibile fino all'11 luglio. A questo è dedicata la puntata di Orizzonte Scuola tv del 24 giugno. Alberico Sorrentino, DSGA del dipartimento Anief-Condir, ha illustrato l'istanza su Polis Istanze online e poi risposto ai dubbi dei lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, domande chiuse. Prossimamente allegato G per la scelta delle scuole - Sono state chiuse alle 14 del 19 maggio le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2025/26. Prossimamente sarà disponibile l'allegato G per la scelta delle scuole.

C'è tempo fino all'11 luglio per la compilazione dell'allegato G, utile per la selezione delle sedi da parte degli aspiranti personale ATA inseriti nelle graduatorie 24 mesi. La procedura costituisce il secondo passaggio per chi punta alle supplenze per l'anno scol

