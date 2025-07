Juve a Miami | l’arrivo della squadra di Tudor e il primo sopralluogo all’Hard Rock Stadium in vista della sfida col Real Madrid – FOTO

La Juventus è sbarcata a Miami, portando tutta la sua grinta e determinazione per l'attesa sfida contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Con il primo sopralluogo all’Hard Rock Stadium già effettuato, i bianconeri si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura internazionale. L’atmosfera è carica di entusiasmo: il calcio italiano è pronto a fare tremare gli States!

Juve a Miami: l’arrivo della squadra di Tudor e il primo sopralluogo all’Hard Rock Stadium in vista della sfida in programma stasera col Real Madrid. La Juventus è arrivata a Miami nelle scorse ore, dove questa sera affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il gruppo guidato da Igor Tudor è sbarcato in Florida con volti sereni e grande determinazione, pronto ad affrontare una delle sfide più affascinanti e difficili della stagione bianconera. Juventus Mondiale per Club, gruppo concentrato e subito al lavoro: Tudor prepara il colpo contro il Real. Come mostrano le foto ufficiali diffuse dal club, i bianconeri si sono presentati a Miami compatti e sorridenti: tutto il gruppo ha mostrato il giusto mix di serenità e concentrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve a Miami: l’arrivo della squadra di Tudor e il primo sopralluogo all’Hard Rock Stadium in vista della sfida col Real Madrid – FOTO

? Domani sera #Juve in campo a Miami contro il #RealMadrid ? Rispetto al Manchester City Yildiz, Thuram, Kolo Muani e Cambiaso saranno titolari, Tudor conta di recuperare anche Gatti L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL Vai su X

Le ultime sulla Juventus dal ChampionsGate Sport Complex di Orlando. Tudor, in preparazione della sfida degli ottavi contro il Real Madrid, ha la squadra al completo eccetto per Savona che ha accusato un problema alla caviglia. Torna in gruppo Co Vai su Facebook

