Lite tra braccianti agricoli finisce in tragedia operaio investito e ucciso da un collega col trattore

Una lite tra braccianti agricoli si trasforma in tragedia nelle campagne di Trasacco, in Abruzzo. Un operaio viene investito e ucciso da un collega col trattore durante la raccolta degli ortaggi, lasciando un paese sconvolto e sgomento. L’autista, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio volontario. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e i conflitti nei contesti agricoli. Continua a leggere.

La lite durante la raccolta degli ortaggi nelle campagne di Trasacco, paesino dell’entroterra abruzzese. Per l’operaio purtroppo non c’è stato nulla da fare. L'investitore ora è in stato di fermo e piantonato dai carabinieri in ospedale con l'accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lite - operaio - braccianti - agricoli

Lite tra braccianti agricoli finisce in tragedia, operaio investito e ucciso da un collega col trattore; Lucinasco, bracciante arrestato per tentato omicidio dopo una rissa con coltelli in un bar.

Lite tra braccianti agricoli finisce in tragedia, operaio investito e ucciso da un collega col trattore - Una lite tra braccianti agricoli è finita in tragedia nelle scorse ore nelle campagne di Trasacco, paesino dell’entroterra abruzzese in provincia de L’Aquila. Come scrive fanpage.it

L'Aquila: lo investe con il trattore, bracciante ucciso durante una lite - In un’azienda agricola di Trasacco, nel corso di una lite tra due squadre di operai di origine marocchina impegnati nella raccolta degli ortaggi, uno ... Riporta gazzettadelsud.it