castiglioni film festival 2025 annunciata la giuria ufficiale

Arezzo, 1 luglio 2025 – Il Castiglioni Film Festival, giunto alla sua XI° edizione, presenta la giuria del suo primo concorso di cortometraggi, che si svolgera? dal 23 al 27 luglio al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino nel cuore della Toscana. Cinque personalità di spicco del panorama culturale e cinematografico italiano valuteranno i cortometraggi finalisti. La giuria sarà composta da:? Jacopo Quadri: montatore e regista tra i più apprezzati in italia, collaboratore storico di Gianfranco Rosi, Mario Martone e Bernardo Bertolucci. Vincitore del David per il Miglior Montaggio 2025 per Berlinguer, la grande ambizione di Andrea Segre. 🔗 Leggi su Lanazione.it