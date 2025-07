Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha denunciato l' ex tronista Teresa Cilia il Tribunale l' ha assolta

Una disputa che ha tenuto banco per anni: Raffaella Mennoia ha denunciato Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, portandola in tribunale. Dopo un acceso scambio di battute sui social, la vicenda si è conclusa con l’assoluzione della Cilia, dimostrando come spesso le tensioni online possano sfociare in questioni legali. Una storia che evidenzia i rischi di lasciarsi coinvolgere troppo dai social.

La vicenda risale a sei anni fa, dopo un botta e risposta infuocato sui social tra l'autrice di Uomini e Donne e l'ex tronista del dating show. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha denunciato l'ex tronista Teresa Cilia, il Tribunale l'ha assolta

